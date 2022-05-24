Bütçe dostu Samsung Galaxy M13 5G ortaya çıktı! - Son Dakika
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Bütçe dostu Samsung Galaxy M13 5G ortaya çıktı!

24.05.2022 16:36
Bütçe dostu Samsung Galaxy M13 5G ortaya çıktı!

Samsung, uygun fiyatlı ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, çok yakında Galaxy M13 5G modelini tanıtacak.

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Samsung, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket çok yakında ülkemizde de satışı bulunan M serisine bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Galaxy M13 5G olarak adlandırılması beklenen akıllı telefon hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Samsung Galaxy M13 5G kullanıcılara neler sunacak?

MySmartPrice'ın haberine göre Galaxy M13 5G, SM-M135F/DS model numarasıyla TÜV Rheinland veri tabanında göründü. Hatırlanacağı üzere cihaz, daha önce FCC ve Bluetooth SIG sertifikaları da almıştı.

  • Bütçe dostu Samsung Galaxy M13 5G ortaya çıktı!

Galaxy M13 5G; 6,5 inç HD+ çözünürlüklü IPS LCD panelle gelecek. Ayrıca ekranda selefinde olduğu gibi damla çentik tasarımı bizleri karşılayacak.

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Akıllı telefonun işlemcisi henüz belli değil. Bunun dışında 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörünün yer aldığı çift kamera kurulumu karşımıza çıkabilir. Cihazın TÜV Rheinland veri tabanında 15W şarj desteğiyle geleceği de belli oldu. Ancak pil kapasitesi henüz bilinmiyor.

Burada önemli bir detay daha söz konusu. Galaxy M13 5G, TÜV Rheinland ve FCC sitelerinde farklı model numaralarıyla (SM-M135F/DS ve SM-M135M) listelendi. Bu da cihazın iki farklı varyantla satışa çıkacağı anlamına geliyor.

Bütçe dostu Samsung Galaxy M13 5G ortaya çıktı!

– Ekran: 6.5 inç HD+

– İşlemci: Exynos 850 (8nm)

– Arka Kamera: 48 megapiksel + 5 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel

– Ön Kamera: 8 megapiksel

– Pil: 6,000mAh + 15W hızlı şar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sızdırılan özelliklerine bakıldığında uygun fiyatlı olması beklenen Galaxy M13 5G kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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