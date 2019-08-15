Son Dakika Haberleri: Bütçe fazlası Temmuz'da 9.9 milyar liraya yükseldi
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Bütçe fazlası Temmuz'da 9.9 milyar liraya yükseldi

1 saat önce

Merkezi yönetim bütçesinde fazla Temmuz'da 9.9 milyar liraya, Ocak-Temmuz döneminde ise bütçe açığı 68.7 milyar liraya yükseldi.

Bütçe fazlası Temmuz'da 9.9 milyar liraya yükseldi, System.String[]
Merkezi yönetim bütçesinde fazla Temmuz'da 9.9 milyar liraya, Ocak-Temmuz döneminde ise bütçe açığı 68.7 milyar liraya yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Temmuz ayında ve Ocak-Temmuz döneminde bütçe gerçekleşmeleri şöyle:
Bütçe fazlası Temmuz'da, geçen yılın aynı ayındaki 1.1 milyar liradan, 9.9 milyar liraya yükseldi.
Bütçede faiz dışı fazla, geçen yılın Temmuz ayındaki 9.3 milyar liradan 17.6 milyar liraya çıktı.
Bütçe açığı Ocak-Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki 45 milyar liradan, 68.7 milyar liraya yükseldi.
Bütçede faiz dışı açık, Ocak-Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki 3 milyar liradan 10.2 milyar liraya yükseldi.


Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:35 Kaynak: DHA
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