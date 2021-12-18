Bütçe görüşmeleri sona erdi, Meclis 12 günde neler gördü neler! İşte tüm yaşananların 2 dakikalık videolu özeti - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı. 6 Aralık'ta başlayan ve 12 günün ardından sonucu varılan görüşmeler pek çok ilginç olaya sahne oldu. Zaman zaman gerginleşen ortamda yumruklar havada uçuşurken, bazı anlar için tebessüm ettirdi.

AK PARTİLİ VE CHP'Lİ VEKİLLER ARASINDAKİ YUMRUKLU KAVGA

İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında, CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın kürsüde konuşma yaparken Bakan Süleyman Soylu'nun, "Sahtekarsın" demesi üzerine gerginlik arttı. Tartışma yumruklu kavgaya döndü. AK Parti ile CHP'li milletvekilleri birbirine girdi. Kavga üzerine oturuma ara verildi. Olay sırasında çekilen Alpay Özalan'ın fotoğrafı günlerce konuşuldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN EL HAREKETİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı. Sert açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı kaynaklı kredileri eleştirirken yaptığı el hareketi, bir anda tansiyonu yükseltti. AK Parti milletvekilleri bir anda ayağa kalkarak büyük tepki gösterdi.



CHP'Lİ VEKİLDEN PORTAKALLI PROTESTO

CHP Muğla milletvekili Burak Erbay, Türkiye'de portakal üreticilerinin sorunlarına dikkat çekebilmek için "Ben bu portakallar sayesinde okudum. Üretici zor durumda. Köylüler gübre alamıyor, ilaç alamıyorlar. Mersin'de limon üreticileri ağaçları kesiyorlar. Limon üreticisi bitmiş durumda. Şimdi sıra narenciye üreticisinde. Eğer Rusya ile görüşüp kapılar açılmazsa narenciye ağaçları da kesilmek zorunda kalacak." diyerek bir kasa portakalı kürsüye döktü.

KADIN VEKİLLER BİRBİRLERİNE GİRDİ

Bütçe görüşmelerinin 11. gününde konuşan AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, muhalefet milletvekilllerinin Meclis kürsüsünden yaptıkları konuşmaları eleştirdi. Karşılıklı sataşmalar sonrası iktidar ve muhalefet vekilleri arasında gerginlik yaşanınca TBMM Başkanvekili Haydar Akar oturuma ara verdi.

BAKAN VARANK, BABA OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken 3'üncü kez baba oldu. Meclis'teki tüm partilerin temsilcileri söz alarak Varank'a tebriklerini iletti. Varank'a mutlu haberi, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Sayın milletvekilleri Sanayi Bakanımız Mustafa Varank'ın bir kız çocuğu doğmuştur. Kendisine sağlıklı bir ömür diliyorum." sözleriyle verdi.

CHP'Lİ VEKİLİN KÜRSÜYE PEMBE GÖZLÜKLE ÇIKMASI

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye pembe gözlükle çıkıp sunum yapan bakanları eleştirdi: "Sayın bakanlar, okuma gözlüğünüzü kürsüde unutmuşsunuz. Çünkü başka türlü böyle bir pembe tablo çizme şansınız yok."

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: SEN Mİ TAYİN EDECEKSİN NE SÖYLEYECEĞİMİ?

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP'li Engin Altay'ın TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a "Siz meclisi savunacaksınız, atanmış cumhurbaşkanını değil" sözleri tartışmaya neden oldu. Şentop Altay'a "Sen mi tayin edeceksin benim ne söyleyeceğimi! Sana mı soracağım ben ne konuşacağımı. Hadi oradan..." şeklinde tepki gösterdi.

"KAVGA EDECEKSENİZ DIŞARIDA EDİN, ZEMİN MÜSAİT"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde yaşanan kavga TBMM'yi yöneten MHP TBMM Grup Başkanvekili Celal Adan'ı çileden çıkardı. Vekilleri sık sık uyaran Celal Adan, "Bağırıyorsunuz. Araya adamlar da girecek, kavga da edemeyeceksiniz. Kavga edecekseniz, çıkın, dışarıda zemin müsait." dedi.

SOYLU: KÜRTLER SİZDEN NEFRET EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında konuşma yaparken gerginlik sık sık yükseldi. HDP'li vekiller pankart açarak Bakan Soylu'yu protesto ederken, Soylu ise kürsüden üç kez "Kürtler sizden nefret ediyor" diyerek haykırdı.