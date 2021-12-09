Zaman zaman kavgalara ve gerginliklere sahne olan TBMM Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde renkli görüntülere sahne oldu. Bakanlığın bütçesine dair eleştirilerini dile getirmek için genel kurula hitap eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, kürsüye ceketinin üstüne taktığı geleneksel tülbentle çıktı.
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9.12.2021 20:36:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bütçe görüşmelerinde renkli görüntüler! HDP'li vekil kürsüye iğne oyası ile işlenmiş tülbentle çıktı - Son Dakika