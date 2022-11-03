Bakan Özer duyurdu! Okulu asmak isteyen öğrenciler, eğitimde erken uyarı takip sistemiyle engellenecek - Son Dakika
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Bakan Özer duyurdu! Okulu asmak isteyen öğrenciler, eğitimde erken uyarı takip sistemiyle engellenecek

03.11.2022 18:52

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM komisyonunda yaptığı sunumla, okulu terk etme riski taşıyan öğrencilerin önüne geçmek için erken uyarı takip sistemi kurulacağını söyledi.

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

"OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 95'E YÜKSELDİ"

Son 20 yılda okullaşma oranlarında meydana gelen iyileşmelerden en çok kız çocuklarının yararlandığını söyleyen Bakan Özer, "Tüm eğitim kademelerinde kız çocuklarının eğitime katılımı yakından takip edildi, en büyük gelişim ise ortaöğretim düzeyinde yaşandı. 2000'li yıllarda ortaöğretimde kızların okullaşma oranı %39,2 iken bugün bu oran, %95'e yükseldi. Üstelik 2000'li yılların başında okullaşma oranlarının görece düşük olduğu birçok ilde kız çocuklarının okullaşma oranı ilk kez erkek öğrencileri geride bıraktı. Dolayısıyla ülkemizde eğitimin tüm kademelerinde son 20 yılda kız çocuklarının okullaşma sorununu çözmede çok önemli mesafe alındı" ifadelerini kullandı.

ERKEN UYARI TAKİP SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

Bakan Özer, 2023'te okullaşma oranını yüzde 100'e çıkarmak için geniş bir proje başlatacaklarını da açıkladı. Okulu terk etme riski taşıyan öğrenciler için yeni bir sistemi hayata geçireceklerini belirten Özer, "Ortaöğretim çağ nüfusunda okullaşmayan tüm gençlerimize tek tek ulaşarak koşullarına uygun okullaşma seçeneklerinden faydalanmalarını sağlayacağız. Bu çerçevede 2023 yılında tüm eğitim kademelerinde okul terki riski taşıyan öğrencilerimizin tespitine yönelik erken uyarı ve kayıt dışı öğrenci çağ nüfusu için de takip sistemi kuracağız. Amacımız eğitim çağ nüfusundaki tüm çocuklarımızın eğitimle buluşmalarını sürdürülebilir kılmaktır"dedi.

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Son Dakika Güncel Bakan Özer duyurdu! Okulu asmak isteyen öğrenciler, eğitimde erken uyarı takip sistemiyle engellenecek - Son Dakika


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