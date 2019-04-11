Son Dakika Haberleri: Bütçe Komisyonu Onay Verdi! Almanya 3 Uçak Alacak

Bütçe Komisyonu Onay Verdi! Almanya 3 Uçak Alacak

2 dakika önce

UÇAKLARIN iç donanımının özel hazırlanacağı ve VIP özellikleri taşıyacağı belirtilen açıklamada, 2020 yılı ortalarına kadar teslim alınacağı kaydedildi.

Bütçe Komisyonu Onay Verdi! Almanya 3 Uçak Alacak, System.String[]
UÇAKLARIN iç donanımının özel hazırlanacağı ve VIP özellikleri taşıyacağı belirtilen açıklamada, 2020 yılı ortalarına kadar teslim alınacağı kaydedildi. Alınacak yeni bir Airbus A350, uzmanlara göre 180 milyon Euro'ya mal oluyor. Almanya, cumhurbaşkanı, başbakanlık, bakanlık ve meclis üyelerine hizmet veren 14 uçaktan oluşan bir filoya sahip. Filonun eski uçaklardan oluşması ve yaşanan arızalar sonucu başta cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanların uçaklarda mahsur kalması, uçuş halindeyken acil iniş yapması, Alman medyasında, "Dünyaya rezil olduk" başlıklarıyla haberleştirilmişti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:17 
Cumhurbaşkanı, Almanya, Güncel
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