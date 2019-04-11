Bütçe Komisyonu Onay Verdi! Almanya 3 Uçak Alacak

UÇAKLARIN iç donanımının özel hazırlanacağı ve VIP özellikleri taşıyacağı belirtilen açıklamada, 2020 yılı ortalarına kadar teslim alınacağı kaydedildi.

UÇAKLARIN iç donanımının özel hazırlanacağı ve VIP özellikleri taşıyacağı belirtilen açıklamada, 2020 yılı ortalarına kadar teslim alınacağı kaydedildi. Alınacak yeni bir Airbus A350, uzmanlara göre 180 milyon Euro'ya mal oluyor. Almanya, cumhurbaşkanı, başbakanlık, bakanlık ve meclis üyelerine hizmet veren 14 uçaktan oluşan bir filoya sahip. Filonun eski uçaklardan oluşması ve yaşanan arızalar sonucu başta cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanların uçaklarda mahsur kalması, uçuş halindeyken acil iniş yapması, Alman medyasında, "Dünyaya rezil olduk" başlıklarıyla haberleştirilmişti.

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