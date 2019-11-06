Bütçe maratonu başladı
7 saat önce
Bütçe maratonu başladıANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bütçe maratonu başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:33 Kaynak: İHA
Bütçe maratonu başladı
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bütçe maratonu başladı.
2020 Merkezi Yönetim bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay 24 Ekim tarihinde sunum yapmıştı. Milletvekilleri bütçe geneli Hakkı'nda düşüncelerini ifade edecekler ve daha sonra Oktay milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.
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