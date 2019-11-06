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Bütçe maratonu başladı

7 saat önce

Bütçe maratonu başladıANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bütçe maratonu başladı.

Bütçe maratonu başladı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bütçe maratonu başladı.

2020 Merkezi Yönetim bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay 24 Ekim tarihinde sunum yapmıştı. Milletvekilleri bütçe geneli Hakkı'nda düşüncelerini ifade edecekler ve daha sonra Oktay milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.

Bütçe maratonu başladı

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:33 Kaynak: İHA
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