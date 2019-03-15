Bütçe Şubat Ayında 16.8 Milyar Lira Açık Verdi

Bütçe Şubat ayında 16.8 milyar lira açık verdi ve aynı ayda faiz dışı açık 2.1 milyar lira oldu.

Bütçe Şubat ayında 16.8 milyar lira açık verdi ve aynı ayda faiz dışı açık 2.1 milyar lira oldu.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, "Şubat 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri" verilerine göre; geçen yılın aynı ayında 1.9 milyar lira olan bütçe açığı 16.8 milyar liraya tırmandı.



Buna karşılık faiz dışı açık, geçen yılın aynı ayındaki 4.8 milyar liradan 2.1 milyar liraya geriledi.



Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.7 artarak 67 milyar liraya, bütçe giderleri ise yüzde 33.2 artarak 83.7 milyar liraya yükseldi.



Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 9.4 artarak 57.5 milyar liraya, faiz dışı bütçe giderleri de yüzde 22.8 artarak 69 milyar liraya çıktı.



Böylece, yılın ilk iki aylık döneminde bütçe açığı 201 milyon liradan, 11.7 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde faiz dışı açık ise 12.5 milyar liradan 10,3 milyar liraya geriledi. (Grafik) - İstanbul

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