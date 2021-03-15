Bütçe Şubat'ta 23,2 milyar TL fazla verdi - Son Dakika

Bütçe Şubat'ta 23,2 milyar TL fazla verdi

15.03.2021 11:31
Bütçe Şubat'ta 23,2 milyar TL fazla verdi, System.String[]

Merkezi Yönetim bütçe dengesi Şubat'ta 23,2 milyar TL fazla verdi.

Merkezi Yönetim bütçe dengesi Şubat'ta 23,2 milyar TL fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı Şubat ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 96,4 milyar TL, bütçe gelirleri 119,6 milyar TL ve bütçe fazlası 23,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 83,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 35,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 96 milyar 409 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 12 milyar 757 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 83 milyar 652 milyon TL olarak gerçekleşti.

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Şubat ayında 96 milyar 409 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 93 milyar 499 milyon TL harcama yapılmıştır. Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,5 iken 2021 yılında yüzde 7,2 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında artarak 83 milyar 652 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,3 iken 2021 yılında yüzde 7,2 oldu.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıyla 119 milyar 579 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 98 milyar 437 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 16 milyar 234 milyon TL oldu.

2020 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 86 milyar 136 milyon TL iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 38,8 oranında artarak 119 milyar 579 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Şubat ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 9 iken 2021 yılında yüzde 10,9 oldu. 2021 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,2 oranında artarak 98 milyar 437 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,1 iken 2021 yılında yüzde 10,7 oldu.

2021 Yılı Ocak-Şubat Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 210,2 milyar TL, bütçe gelirleri 209,2 milyar TL ve bütçe açığı 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 175,5 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 33,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat dönemi

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 14 milyar 139 milyon TL fazla vermiş iken 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 984 milyon TL açık verdi. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 41 milyar 46 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 33 milyar 716 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 210 milyar 172 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 34 milyar 700 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 175 milyar 472 milyon TL olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 oranında artarak 210 milyar 172 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 oranında artarak 175 milyar 472 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 209 milyar 188 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 177 milyar 664 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 25 milyar 135 milyon TL oldu.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri 208 milyar 306 milyon TL iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 0,4 oranında artarak 209 milyar 188 milyon TL olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Şubat dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 oranında artarak 177 milyar 664 milyon TL oldu. - İSTANBUL

Türk Lirası, Vergi, Faiz, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bütçe Şubat'ta 23,2 milyar TL fazla verdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti
Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş         
12:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Barışın tesisi, Batı'nın Türkiye'yi samimi şekilde desteklemesine bağlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Barışın tesisi, Batı'nın Türkiye'yi samimi şekilde desteklemesine bağlı         
12:09
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler         
11:31
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız         
09:49
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 12:37:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bütçe Şubat'ta 23,2 milyar TL fazla verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei