Son Dakika Haberleri: Bütçe şubatta 17 milyar lira açık verdi

Bütçe şubatta 17 milyar lira açık verdi

19 dakika önce

Merkezi yönetim bütçesi, şubat ayında 16,8 milyar lira, ocak-şubat döneminde ise 11,7 milyar lira açık verdi.

Bütçe şubatta 17 milyar lira açık verdi, System.String[]
Merkezi yönetim bütçesi, şubat ayında 16,8 milyar lira, ocak-şubat döneminde ise 11,7 milyar lira açık verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:35 

Ekonomi
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