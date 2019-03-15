Bütçe şubatta 17 milyar lira açık verdi
19 dakika önce
Merkezi yönetim bütçesi, şubat ayında 16,8 milyar lira, ocak-şubat döneminde ise 11,7 milyar lira açık verdi.
Merkezi yönetim bütçesi, şubat ayında 16,8 milyar lira, ocak-şubat döneminde ise 11,7 milyar lira açık verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:35
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