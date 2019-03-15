Son Dakika Haberleri: Bütçe Uygulama Sonuçları (1)

Bütçe Uygulama Sonuçları (1)

1 saat önce

Merkezi yönetim bütçesi, şubat ayında 16,8 milyar lira, ocak-şubat döneminde ise 11,7 milyar lira açık verdi.

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Merkezi yönetim bütçesi, şubat ayında 16,8 milyar lira, ocak-şubat döneminde ise 11,7 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 67 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 33,2 artarak 83,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Ocak-şubat döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5 artarak 163,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 47 artarak 175,6 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, şubatta 16,8 milyar lira, ocak-şubat döneminde ise 11,7 milyar lira açık verdi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:56 Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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