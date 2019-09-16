Bütçe uygulama sonuçları (1)

Merkezi yönetim bütçesinde, ağustos ayında 576 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 68,1 milyar lira açık kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 artarak 94,3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 23,2 artışla 93,7 milyar lira oldu.



Ocak-ağustos döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 yükselerek 590,7 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22,8 artarak 658,8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.



Böylece, merkezi yönetim bütçesi ağustosta 576 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 68,1 milyar lira açık verdi.



(Sürecek)