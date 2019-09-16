Son Dakika Haberleri: Bütçe uygulama sonuçları (1)
Son Dakika Ekonomi Haber

Bütçe uygulama sonuçları (1)

1 saat önce

Merkezi yönetim bütçesinde, ağustos ayında 576 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 68,1 milyar lira açık kaydedildi.

Bütçe uygulama sonuçları (1), System.String[]

Merkezi yönetim bütçesinde, ağustos ayında 576 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 68,1 milyar lira açık kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 artarak 94,3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 23,2 artışla 93,7 milyar lira oldu.


Ocak-ağustos döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 yükselerek 590,7 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22,8 artarak 658,8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.


Böylece, merkezi yönetim bütçesi ağustosta 576 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 68,1 milyar lira açık verdi.


(Sürecek)

Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 4 milyon 600 bin araç geçti
Taksiciler Odası Başkanı: Yeni zam isteyeceğiz Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 19 arttı İBB Şehir Hatları yarın kış tarifesine geçiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:50:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bütçe uygulama sonuçları (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]