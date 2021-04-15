Bütçe uygulama sonuçları (1)

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri martta 134,9 milyar lira, giderleri 111,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 184,4 artarak 134 milyar 927 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 21,9 artışla 111 milyar 164 milyon lira oldu.

Ocak-mart döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,6 yükselerek 344 milyar 115 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 12,6 artarak 321 milyar 336 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi martta 23 milyar 764 milyon lira, ocak-mart döneminde ise 22 milyar 780 milyon lira fazla verdi.

(Sürecek)