Bütçe Uygulama Sonuçları (2)

Merkezi yönetim bütçesinde ocak ayında vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artışla 55 milyar 675 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesinde ocak ayında vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artışla 55 milyar 675 milyon lira oldu.



Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri raporu açıklandı.



Buna göre, 2019 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 960 milyar 976 milyon lira ödenekten, ocakta 91 milyar 860 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 56 milyar 531 milyon lira harcama yapılmıştı.



Geçen ay, faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen 843 milyar 659 milyon lira ödeneğin yüzde 10'u kullanılarak 84 milyar 581 milyon lira harcandı. Ocakta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 artarak 23 milyar 877 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 247 milyar 303 milyon lira ödeneğin yüzde 9,7'si kullanıldı.



Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ocakta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 artışla 4 milyar 354 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 43 milyar 375 milyon lira ödeneğin yüzde 10'u kullanılmış oldu.



Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 67 milyar 551 milyon lira ödeneğin yüzde 5'i harcandı. Bu ayda yüzde 23,8 artışla 3 milyar 398 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.



Cari transferler ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,7 artarak 31 milyar 389 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 391 milyar 337 milyon lira ödeneğin yüzde 8'i kullanıldı. Geçen ay sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 17 milyar 32 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 2 milyar 989 milyon lira oldu.



Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 666 milyon lira, mahalli idare payları 5 milyar 244 milyon lira olarak gerçekleşti. Ocakta 10 milyar 947 milyon lira sermaye gideri, 4 milyar 969 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 5 milyar 646 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 yükselerek 7 milyar 279 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



Bütçe gelirleri



Geçen yılın ocak ayında 58 milyar 205 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 66,6 artışla 96 milyar 951 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 7,1 artarak 55 milyar 675 milyon lira oldu.



Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 809,3 yükselerek 39 milyar 955 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 922 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 399 milyon lira olarak belirlendi.



Vergi türleri itibarıyla ocakta geçen yılın aynı ayına göre, kurumlar vergisi yüzde 61,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 44,9, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 22,4, damga vergisi yüzde 16,1, gelir vergisi yüzde 13,1 ve harçlar yüzde 0,4 oranında artarken, özel tüketim vergisi yüzde 8,3 ve dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 4,9 azaldı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 7,1 oranında artış gösterdi.



(Bitti)

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi

CHP'li Sera Kadıgil'den Regl Önerisi: Hijyen Ürünlerinden Alınan Vergi İndirilsin

Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi

Müge Anlı "Hayatımın En Zor Programı" Deyip Cesedin Tandırda Yakıldığı Cinayetin Detaylarını Anlattı