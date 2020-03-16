Bütçe uygulama sonuçları (2)

Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-şubat döneminde 194 milyar 168 milyon lira harcama gerçekleştirilirken, bütçe gelirleri 208 milyar 306 milyon liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2020 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat 2019'da 83 milyar 737 milyon lira iken Şubat 2020'de yüzde 11,7 artışla 93 milyar 499 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 79 milyar 336 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 8,3 olarak hesaplandı.

Şubatta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artarak 22 milyar 920 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artışla 3 milyar 891 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 milyon lira ödeneğin yüzde 10'u harcandı. Bu ayda yüzde 37,4 artışla 7 milyar 532 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 37 milyar 193 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si kullanıldı.

Şubatta 3 milyar 94 milyon lira sermaye gideri, 336 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 4 milyar 370 milyon lira oldu. Faiz giderleri şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azalışla 14 milyar 162 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, Şubat 2019'da 66 milyar 962 milyon lira iken bu yılın şubat ayında yüzde 28,6 artışla 86 milyar 136 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin şubat ayı gerçekleşme oranı 2019'da yüzde 7,6 olarak kayıtlara geçerken, geçen ay yüzde 9 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2019'un şubat ayına göre yüzde 24,7 artarak 71 milyar 729 milyon liraya yükseldi. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 9,1 olarak tespit edildi.

Bu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 33,9 yükselerek 9 milyar 385 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 2 milyar 664 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2 milyar 359 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla şubatta geçen yılın aynı ayına göre, kurumlar vergisi yüzde 35,7, özel tüketim vergisi yüzde 16,5, gelir vergisi yüzde 14,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 14,1, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 6,3, diğer vergiler tahsilatı yüzde 4,5, harçlar yüzde 3,3, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 2,7, damga vergisi yüzde 2,4 artış gösterdi.

Ocak-şubat dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Şubat 2019 döneminde 175 milyar 597 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,6 artışla 194 milyar 168 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 17,7'si kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 167 milyar 260 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 17,5 olarak hesaplandı.

Personel giderleri, aynı süreçte yüzde 18,5 artarak 52 milyar 143 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 18,5'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artışla 8 milyar 809 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 18,3'ü kullanılmış oldu.

Ocak-şubat döneminde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 milyon lira ödeneğin yüzde 15,4'ü harcandı. Bu dönemde yüzde 30,7 artışla 11 milyar 610 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler yüzde 11,8 artarak 74 milyar 271 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon lira ödeneğin yüzde 16,5'i kullanıldı.

Bu dönemde 12 milyar 277 milyon lira sermaye gideri, 356 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 7 milyar 795 milyon lira oldu. Faiz giderleri yüzde 22,4 yükselerek 26 milyar 908 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-şubat döneminde 163 milyar 913 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 27,1 artışla 208 milyar 306 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak-şubat dönemi gerçekleşme oranı 2019'da yüzde 18,6, bu yılın aynı döneminde yüzde 21,8 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde 2019'un ocak-şubat dönemine göre yüzde 22,9 artarak 139 milyar 145 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 17,7 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 33,6 yükselerek 62 milyar 761 milyon liraya yükseldi. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 3 milyar 670 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2 milyar 731 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, gelir vergisi yüzde 20, kurumlar vergisi yüzde 18,8, özel tüketim vergisi yüzde 17,8, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 14,8, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 9,8, diğer vergiler tahsilatı yüzde 7,7, harçlar yüzde 4,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 3,5, damga vergisi yüzde 2,9 arttı.

(Bitti)