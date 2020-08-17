Bütçe uygulama sonuçları (2)

Merkezi yönetim bütçesinden ocak-temmuz döneminde 681 milyar 87 milyon lira harcama gerçekleştirilirken, bütçe gelirleri 541 milyar 940 milyon liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri, Temmuz 2019'da 83 milyar 533 milyon lira iken geçen ay yüzde 39,1 artışla 116 milyar 225 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 10,6'sı kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artarak 107 milyar 749 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 11,3 olarak hesaplandı.

Temmuzda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 artarak 25 milyar 771 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 9,1'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla 4 milyar 65 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 8,4'ü kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 milyon lira ödeneğin yüzde 8,3'ü harcandı. Temmuzda yüzde 20,4 azalan mal ve hizmet alımı giderleri 6 milyar 293 milyon lira olarak gerçekleşti.

Cari transferler, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,5 artarak 58 milyar 865 milyon liraya çıktı. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon lira ödeneğin yüzde 13'ü kullanıldı.

Temmuzda 7 milyar 817 milyon lira sermaye gideri, 2 milyar 248 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 2 milyar 710 milyon lira oldu. Faiz giderleri temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artışla 8 milyar 456 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, Temmuz 2019'da 93 milyar 433 milyon lira iken bu yılın temmuz ayında yüzde 7,4 azalarak 86 milyar 529 milyon liraya düştü. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin temmuz ayı gerçekleşme oranı 2019'da yüzde 10,6 olarak kayıtlara geçerken, geçen ay yüzde 9 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2019'un aynı ayına göre yüzde 30,3 artarak 76 milyar 14 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 9,7 olarak tespit edildi.

Bu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 73,6 azalarak 8 milyar 592 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 484 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 439 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri bakımından temmuzda geçen yılın aynı ayına göre, harçlar yüzde 96,6, özel tüketim vergisi yüzde 80,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 52,1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 23,1, damga vergisi yüzde 18,3 ve diğer vergiler yüzde 14,7 artarken, kurumlar vergisi yüzde 22,8, gelir vergisi yüzde 0,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 0,8 düşüş gösterdi.

Ocak-temmuz dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Temmuz 2019 döneminde 565 milyar 100 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 20,5 artışla 681 milyar 87 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 62,2'si kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarak 601 milyar 374 milyon liraya ulaştı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 62,9 olarak hesaplandı.

Personel giderleri, aynı süreçte yüzde 16,6 artarak 171 milyar 716 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 60,8'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışla 28 milyar 326 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 58,9'u harcandı.

Ocak-temmuz döneminde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 milyon lira ödeneğin yüzde 55,4'ü harcandı. Bu dönemde yüzde 5,2 artışla 41 milyar 880 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler yüzde 29,9 artarak 297 milyar 994 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon lira ödeneğin yüzde 66,1'i kullanıldı.

Bu dönemde 40 milyar 459 milyon lira sermaye gideri, 4 milyar 534 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 16 milyar 464 milyon lira oldu. Faiz giderleri yüzde 36,3 yükselişle 79 milyar 713 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-temmuz döneminde 496 milyar 417 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 9,2 artarak 541 milyar 940 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak-temmuz dönemi gerçekleşme oranı 2019'da yüzde 56,4 idi, bu yılın aynı döneminde yüzde 56,7 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde yüzde 12,5 artarak 411 milyar 962 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 52,5 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 0,7 azalarak 113 milyar 685 milyon liraya düştü. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 11 milyar 31 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 5 milyar 262 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri bakımından ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, kurumlar vergisi yüzde 33,7, harçlar yüzde 33,4, özel tüketim vergisi yüzde 29,2, diğer vergi gelirleri yüzde 25,7, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 11,6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 7,9, damga vergisi yüzde 5,3 artarken, gelir vergisi yüzde 7,9 ve dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 7,2 düştü.

(Bitti)