Bütçe uygulama sonuçları (2) - Son Dakika

Bütçe uygulama sonuçları (2)

Merkezi yönetim bütçesinden ocak-ağustos döneminde 761 milyar 432 milyon lira harcama gerçekleştirilirken, bütçe gelirleri 650 milyar 506 milyon liraya ulaştı.

Bütçe uygulama sonuçları (2), System.String[]

Merkezi yönetim bütçesinden ocak-ağustos döneminde 761 milyar 432 milyon lira harcama gerçekleştirilirken, bütçe gelirleri 650 milyar 506 milyon liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri, Ağustos 2019'da 93 milyar 712 milyon lira iken geçen ay yüzde 14,3 azalışla 80 milyar 345 milyon liraya geriledi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 7,3'ü kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalışla 68 milyar 444 milyon liraya düştü. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 7,2 olarak hesaplandı.

Ağustosta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 23 milyar 35 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artışla 3 milyar 879 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 milyon lira ödeneğin yüzde 7,4'ü harcandı. Ağustosta yüzde 5,2 azalan mal ve hizmet alımı giderleri 5 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleşti.

Cari transferler, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 azalarak 30 milyar 659 milyon liraya geriledi. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon lira ödeneğin yüzde 6,8'i kullanıldı.

Ağustosta 4 milyar 54 milyon lira sermaye gideri, 317 milyon lira sermaye transferi yapıldı, borç verme giderleri ise 939 milyon lira oldu. Faiz giderleri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artışla 11 milyar 901 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, Ağustos 2019'da 94 milyar 288 milyon lira iken bu yılın ağustos ayında yüzde 15,1 artarak 108 milyar 566 milyon liraya yükseldi. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ağustos ayı gerçekleşme oranı 2019'da yüzde 10,7 olarak kayıtlarda yer alırken, geçen ay yüzde 11,3 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2019'un aynı ayına göre yüzde 47,8 artarak 98 milyar 456 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 12,5 olarak tespit edildi.

Bu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 68,1 azalarak 8 milyar 215 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 362 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 533 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri bakımından ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 5,3, kurumlar vergisi yüzde 62,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 56,6, özel tüketim vergisi yüzde 67,1, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 34,8, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 38,2, damga vergisi yüzde 23,7, harçlar yüzde 70,4 ve diğer vergiler 78,9 artış gösterdi.

Ocak-ağustos dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ağustos 2019 döneminde 658 milyar 812 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,6 artışla 761 milyar 432 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 69,5'i kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 669 milyar 818 milyon liraya ulaştı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 70 olarak hesaplandı.

Personel giderleri, aynı süreçte yüzde 16,4 artarak 194 milyar 751 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 68,9'u kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 32 milyar 206 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 66,9'u harcandı.

Ocak-ağustos döneminde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 milyon lira ödeneğin yüzde 62,8'i kullanıldı. Bu dönemde yüzde 3,8 artışla 47 milyar 441 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler yüzde 20,1 artarak 328 milyar 653 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon lira ödeneğin yüzde 72,9'u kullanıldı.

Bu dönemde 44 milyar 512 milyon lira sermaye gideri, 4 milyar 852 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 17 milyar 403 milyon lira oldu. Faiz giderleri yüzde 32,1 yükselişle 91 milyar 614 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-ağustos döneminde 590 milyar 706 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 10,1 artarak 650 milyar 506 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak-ağustos dönemi gerçekleşme oranı 2019'da yüzde 67,1 idi, bu yılın aynı döneminde yüzde 68 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde yüzde 18 artarak 510 milyar 418 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 65,1 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 13,1 azalarak 121 milyar 900 milyon liraya düştü. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 12 milyar 392 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 5 milyar 795 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri bakımından ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, gelir vergisi yüzde 6,3 düşerken, kurumlar vergisi yüzde 42,9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 2,9, özel tüketim vergisi yüzde 35, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 11,2, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 14,8, damga vergisi yüzde 7,4, harçlar yüzde 37,7, diğer vergi gelirleri yüzde 30,8 arttı.

(Bitti)

Ağustos, Vergi, Faiz, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bütçe uygulama sonuçları (2) - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Korona yasaklarını delerek eğlence mekanlarının ruhsatlarını değiştiren işletmeler kapatılacak Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Trump'tan Esed'le ilgili bomba itiraf: Öldürmek istedim, general karşı çıktı İşçilerin inşaat malzemeli defilesi, sosyal medyada ilgi gördü Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi Parkta oynarken üzerine aydınlatma direği düşen 10 yaşındaki Görkem, ağır yaralandı Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı 8 katlı binanın çatısından yere çakılan Ukraynalı kadının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu İstanbul'da kademeli mesai uygulaması için karar, cuma günü açıklanacak Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı
Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş         
15:11
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Jude Bellingham, Nuri Şahin'i geçerek kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu Jude Bellingham, Nuri Şahin'i geçerek kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu         
14:28
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi         
13:07
Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'ye teklif yaptı Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'ye teklif yaptı         
12:50
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu         
12:46
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı 55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı         
12:10
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti         
11:39
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı         
11:24
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi         
10:06
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Canan Kaftancıoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti         
07:42
Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu         
23:25
Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:57
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 18:27:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bütçe uygulama sonuçları (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei