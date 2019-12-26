Bütçede eğitime ayrılan kaynağı az bulan İtalyan Bakan istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bütçede eğitime ayrılan kaynağı az bulan İtalyan Bakan istifa etti - Son Dakika

Bütçede eğitime ayrılan kaynağı az bulan İtalyan Bakan istifa etti

6 saat önce

İtalya'da Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti, 2020 bütçesinde eğitime ayrılan kaynağı yeterli bulmadığını belirterek, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bütçede eğitime ayrılan kaynağı az bulan İtalyan Bakan istifa etti, System.String[]

İtalya'da Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti, 2020 bütçesinde eğitime ayrılan kaynağı yeterli bulmadığını belirterek, görevinden istifa ettiğini açıkladı.


Giuseppe Conte liderliğinde 4 partinin bir araya gelmesiyle eylül ayında kurulan koalisyon hükümeti, kabinedeki ilk firesini verdi.

Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Fioramonti, 23 Aralık akşamı istifa mektubunu Başbakan Conte'ye gönderdiğini ve haberin medyaya sızması sonucu açıklama yapmak durumunda kaldığını belirtti.

"Bütçenin belirlenmesinin ardından neden hemen istifa etmediği" yönündeki soru ve eleştirilere karşılık da Fioramonti, 2020 bütçesinin parlamentoda onaylanmasından sonra bu kararı açıklamayı uygun bulduğunu ifade etti.

Fioramonti, hükümetin okullar için daha cesaretli adımlar atması gerektiğinin de altını çizdi.


Hükümetin büyük ortağı olan partisi 5 Yıldız Hareketinin milletvekili olarak çalışmaya devam edeceğini kaydeden Fioramonti, istifasının kişisel bir tercih olduğunu, okullar için çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Lorenzo Fioramonti, daha önce yaptığı açıklamada, İtalya'da eğitim kurumlarının aslında 24 milyar avroya ihtiyaç duyduğunu ancak kendisinin bütçede eğitime ayrılması gereken kaynak olarak, kritik eşik olan "3 milyar avro" rakamını telaffuz ettiğini ifade etmişti. 2020 bütçesinde eğitim için 2,3 milyar avroluk kaynak ayrıldığı belirtiliyor.

Lorenzo Fioramonti, İtalya'da gelecek yıldan itibaren iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve sürdürülebilir kalkınmayı zorunlu ders olarak müfredata alacağı yönündeki açıklamasıyla da biliniyordu.

Başbakan Conte'nin ilerleyen günlerde koalisyon partileriyle görüşüp, yeni bakanı belirlemesi bekleniyor.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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