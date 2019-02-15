Bütçenin geçmediği İspanya erken seçime gidiyor
1 saat önce
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Moncloa'daki Başbakanlık konutunda yaptığı basın açıklamasında, 28 Nisan tarihinde ülkede erken genel seçime gidileceğini ilan etti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Moncloa'daki Başbakanlık konutunda yaptığı basın açıklamasında, 28 Nisan tarihinde ülkede erken genel seçime gidileceğini ilan etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:55
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