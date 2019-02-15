Son Dakika Haberleri: Bütçenin geçmediği İspanya erken seçime gidiyor

Bütçenin geçmediği İspanya erken seçime gidiyor

1 saat önce

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Moncloa'daki Başbakanlık konutunda yaptığı basın açıklamasında, 28 Nisan tarihinde ülkede erken genel seçime gidileceğini ilan etti.

Bütçenin geçmediği İspanya erken seçime gidiyor, System.String[]
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Moncloa'daki Başbakanlık konutunda yaptığı basın açıklamasında, 28 Nisan tarihinde ülkede erken genel seçime gidileceğini ilan etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:55 

Başbakanlık, Pedro Rodríguez Ledesma, İspanya, Ekonomi
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