Bütçesi Uzay Gemisinden Pahalı (!) Olan Uzay Filmleri - Son Dakika

Bütçesi Uzay Gemisinden Pahalı (!) Olan Uzay Filmleri

05.02.2021 18:47
Bütçesi Uzay Gemisinden Pahalı (!) Olan Uzay Filmleri, System.String[]

Son yıllarda uzay araştırma yapan ülke sayısı arttı.

Son yıllarda uzay araştırma yapan ülke sayısı arttı. Bunlardan biri Hindistan. Fakir bir ülke olarak bilinse de yazılım konusunda ileri düzeyde. Uzay konusunda araştırmalarını ilerleten ülke yeni uzay araçları yapmaya başladı. Chandrayaan-2 isimli uzay aracını 85 milyon dolar maliyetle yaptı. Bu fiyat yüksek gibi görünse de bir uzay aracı için oldukça düşük. Hatta o kadar düşük ki bu maliyetten fazla çekilen uzay filmleri var.

Gravity

İki uzay filmin çarpışması sonucunda iki uzay mekiği paramparça olur.  İki bilim insanı uzayda baş başa kalırlar. Dünya ile iletişimleri tamamen kopmuştur.  İkili dünyaya dönüşün yollarını ararlar. 100 milyon dolar bütçeyle çekilmiştir.

Interstellar

Gelecekte iklim değişikliklerine bağlı olarak artan kuraklık sebebiyle tehlike içerisindedir. Kuraklık insanlığı yok olma tehlikesi ile baş başa bırakmıştır. Tam bu esnada keşfedilen bir solucan deliği, insanlığın kurtulma umudunun yeşermesine sebep olur. Bir grup kaşif, bu solucan deliğinden geçip boyut değiştirerek insanlık tarafından daha önce ulaşılamamış noktalara ulaşmak ve insanlık için yeni yaşam alanları araştırmak niyetindedir. Zaman tabi ki dünyadan çok farklıdır. Filmin bütçesi 165 milyon dolardır.

Avatar

Usta yönetmen  James Cameron'ın 2010'da vizyona giren filmi Avatar döneminde efektlere eleştirmenlerden tam not almıştı.  Ölen ağabeyi yerine Pandora adlı gezegene giden Jack isimli eski askerin yerel halk olan Na'vilerin arasında ki yaşamını konu ediyor. Film 237 milyon dolarla pek çok uzay  aracından pahalıya çekilmiştir.

Marslı

Mark Watney adlı astronot Marsta ki fırtınada öldü sanılıp orada bırakılıyor.  Astronot uyandığında kendini Mars'ta tek başına bulur. Mark, Mars'ta tek başına yaşam mücadelesi verir.

NASA onu Dünya'ya ger getirmek için uğraşır. Mars'ı konu eden filmlerden biri olan Marslı 108 milyon dolar bütçeyle çekildi.

Galaksinin Koruyucuları

Galaksinin Koruyucuları, evrenin kontrolünü ele geçirmeye çalışanları durdurmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini konu ediyor. Kendisine Star-Lord lakabını takan maceracı Peter Quill, esrarengiz bir küreyi çalınca güçlü, hırslı ve ihtiraslı bir kötü adam olan Ronan'la başı derde girer. Ronan'ın tek amacı küreyi ele geçirmektir ve bu hayali tüm evreni tehdit altına alabilir.

Quill, ondan kurtulmak isterken bir anda kendisini birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan uyumsuz bir ekibin içerisinde bulur; tehlikeyi yok etmek isteyen Star-Lord, silahlı bir rakun olan Roket, Rakun'un yoldaşı olan ağaç kılıklı Groot, ölümcül yeşil kadın Gamora ve gözünü intikam hırsı bürümüş Yokedici Drax ile işbirliği içerisine girer. Film yaklaşık 195 milyon dolara çekilmiştir.

Star Wars: Güç Uyanıyor

Ünlü serinin 2015 yılında çekilen filmi. Karanlık Taraf olan İlk Düzen'den (First Order) kaçarak hayatta kalma ve droid BB-8'e verilen gizli görevi yerine getirmesini konu ediyor.   Güç'ün yeni sahibine seslenmesiyle de farklı bir boyut kazanıyor. Filmin bütçesi 200 milyon dolar kadardır.

Bütçesi Uzay Gemisinden Pahalı (!) Olan Uzay Filmleri

India, Star, Mars, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Bütçesi Uzay Gemisinden Pahalı (!) Olan Uzay Filmleri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı Son Dakika: Rusya'dan Navalny'nin salınmasını isteyen 3 ülkeye tepki! Diplomatlar sınır dışı edildi Eşini öldürüp çocuklarını yaralayan şahıs tutuklandı Ajax, 190 milyon TL'ye aldığı Haller'i Avrupa Ligi kadrosuna ekleyemedi Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi Muhabirin ısrarla HDP'nin muhalefet turunu sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yeni değil diyorum
Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz         
18:45
Karayipler'de tatil yapan ünlü yarışçı George Russell, dudak dudağa yakalandı Karayipler'de tatil yapan ünlü yarışçı George Russell, dudak dudağa yakalandı         
17:56
Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
17:32
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu. Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu.         
16:48
AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir         
16:31
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı         
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongreye damga vuran sözler: Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongreye damga vuran sözler: Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım         
15:08
Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında         
14:46
Yunanistan'a bir destek de İngiltere'den: Savaş uçağını Doğu Akdeniz semalarında uçuracak Yunanistan'a bir destek de İngiltere'den: Savaş uçağını Doğu Akdeniz semalarında uçuracak         
14:20
Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı         
13:46
Eşine domuz yağı ile büyü yapan kadın hakkında takipsizlik kararı verildi Eşine domuz yağı ile büyü yapan kadın hakkında takipsizlik kararı verildi         
13:08
İngiltere otellerde karantina uygulamasını 15 Şubat'ta başlatacak İngiltere otellerde karantina uygulamasını 15 Şubat'ta başlatacak         
13:03
Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti         
12:56
Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı         
12:40
Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu         
10:58
Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak         
07:46
Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 18:57:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bütçesi Uzay Gemisinden Pahalı (!) Olan Uzay Filmleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei