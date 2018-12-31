Bütçeyi bozmadan reel sektöre destek gelecek
1 saat önce
Ekonomistlerle bir araya gelen Bakan Albayrak, 2019 yılında kamu maliyesi disiplininden taviz vermeden reel sektöre sürpriz desteklerinin devam edeceğini belirtti.
Ekonomistlerle bir araya gelen Bakan Albayrak, 2019 yılında kamu maliyesi disiplininden taviz vermeden reel sektöre sürpriz desteklerinin devam edeceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:15
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