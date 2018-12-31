Son Dakika Haberleri: Bütçeyi bozmadan reel sektöre destek gelecek

Bütçeyi bozmadan reel sektöre destek gelecek

1 saat önce

Ekonomistlerle bir araya gelen Bakan Albayrak, 2019 yılında kamu maliyesi disiplininden taviz vermeden reel sektöre sürpriz desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Bütçeyi bozmadan reel sektöre destek gelecek, System.String[]
Ekonomistlerle bir araya gelen Bakan Albayrak, 2019 yılında kamu maliyesi disiplininden taviz vermeden reel sektöre sürpriz desteklerinin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:15 

Ekonomi
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