Son Dakika Haberleri: BUTECH Bilişim Kümesi Almanya’da

BUTECH Bilişim Kümesi Almanya’da

57 dakika önce

Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki yazılım firmalarının bir araya gelerek oluşturduğu BUTECH Bilişim Kümesi, Düsseldorf Almanya'da düzenlenen Avrupa'da Ar-Ge ve yenilikçilik temalı 10. Ağ Oluşturma etkinliğine katıldı.

BUTECH Bilişim Kümesi Almanya’da, System.String[]
Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki yazılım firmalarının bir araya gelerek oluşturduğu BUTECH Bilişim Kümesi, Düsseldorf Almanya'da düzenlenen Avrupa'da Ar-Ge ve yenilikçilik temalı 10. Ağ Oluşturma etkinliğine katıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10 

Ekonomi
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