BUTECH Bilişim Kümesi Almanya’da
57 dakika önce
Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki yazılım firmalarının bir araya gelerek oluşturduğu BUTECH Bilişim Kümesi, Düsseldorf Almanya'da düzenlenen Avrupa'da Ar-Ge ve yenilikçilik temalı 10. Ağ Oluşturma etkinliğine katıldı.
Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki yazılım firmalarının bir araya gelerek oluşturduğu BUTECH Bilişim Kümesi, Düsseldorf Almanya
'da düzenlenen Avrupa
'da Ar-Ge ve yenilikçilik temalı 10. Ağ Oluşturma etkinliğine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10
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