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BUTECH Yazılım Kümesi’nden Macaristan çıkarması

13 dakika önce

Avrupa İşletmeler Ağı desteğiyle Pécs-Baranya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, ULUTEK Teknopark'ın da katkılarıyla dördüncüsü organize edilen "Open4Business Matchmaking Event" etkinliğine ULUTEK Bilişim Kümelenmesi yararlanıcı firmaları katılım sağladı.

BUTECH Yazılım Kümesi’nden Macaristan çıkarması, System.String[]

Avrupa İşletmeler Ağı desteğiyle Pécs-Baranya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, ULUTEK Teknopark'ın da katkılarıyla dördüncüsü organize edilen "Open4Business Matchmaking Event" etkinliğine ULUTEK Bilişim Kümelenmesi yararlanıcı firmaları katılım sağladı.

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:41 
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