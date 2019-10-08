BUTECH Yazılım Kümesi’nden Macaristan çıkarması

Avrupa İşletmeler Ağı desteğiyle Pécs-Baranya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, ULUTEK Teknopark'ın da katkılarıyla dördüncüsü organize edilen "Open4Business Matchmaking Event" etkinliğine ULUTEK Bilişim Kümelenmesi yararlanıcı firmaları katılım sağladı.