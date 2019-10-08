BUTECH Yazılım Kümesi’nden Macaristan çıkarması
13 dakika önce
Avrupa İşletmeler Ağı desteğiyle Pécs-Baranya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, ULUTEK Teknopark'ın da katkılarıyla dördüncüsü organize edilen "Open4Business Matchmaking Event" etkinliğine ULUTEK Bilişim Kümelenmesi yararlanıcı firmaları katılım sağladı.
Avrupa İşletmeler Ağı desteğiyle Pécs-Baranya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, ULUTEK Teknopark'ın da katkılarıyla dördüncüsü organize edilen "Open4Business Matchmaking Event" etkinliğine ULUTEK Bilişim Kümelenmesi yararlanıcı firmaları katılım sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:41
İstanbul'da beklenen yağış başladı, trafik durma noktasına geldi! Ünlü baklavacılar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ davasından beraat etti Emekli olunca cam sanatı hobisi işi oldu! Önü otomobil, arkası at arabası olan araç trafikten men edildi