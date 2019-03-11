Buteflika, Cezayir'in Yeni Başbakanını Atadı
47 dakika önce
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, istifa eden Başbakan Ahmed Uyahya'nın yerine İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi'yi getirdi.
Cezayir Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika, istifa eden Başbakan Ahmed Uyahya'nın yerine İçişleri Bakanı
Nureddin Bedevi'yi getirdi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın cumhurbaşkanlığına adaylığını geri çekmesinin ardından Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya istifa etti. Uyahya'nın istifasının ardından Buteflika, mevcut İçişleri Bakanı
Nureddin Bedevi'yi yeni başbakan olarak atadı.
Buteflika, ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini ve 5. dönem için aday olmayacağını açıklamıştı. - CEZAYİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:07 Kaynak: İHA
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