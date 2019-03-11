Son Dakika Haberleri: Buteflika, Cezayir'in Yeni Başbakanını Atadı

Buteflika, Cezayir'in Yeni Başbakanını Atadı

47 dakika önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, istifa eden Başbakan Ahmed Uyahya'nın yerine İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi'yi getirdi.

Buteflika, Cezayir'in Yeni Başbakanını Atadı, System.String[]
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, istifa eden Başbakan Ahmed Uyahya'nın yerine İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi'yi getirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın cumhurbaşkanlığına adaylığını geri çekmesinin ardından Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya istifa etti. Uyahya'nın istifasının ardından Buteflika, mevcut İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi'yi yeni başbakan olarak atadı.

Buteflika, ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini ve 5. dönem için aday olmayacağını açıklamıştı. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:07 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Politika
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