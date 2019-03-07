Son Dakika Haberleri: Buteflika'dan "Gösterilere Sızma Olabilir" Açıklaması

Buteflika'dan "Gösterilere Sızma Olabilir" Açıklaması

1 saat önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, kendisinin 5. dönem adaylığına karşı yarın ülke genelinde yapılması planlanan gösterilere içeriden ve dışarıdan sızmaların olabileceği uyarısında bulundu.

Buteflika'dan
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, kendisinin 5. dönem adaylığına karşı yarın ülke genelinde yapılması planlanan gösterilere içeriden ve dışarıdan sızmaların olabileceği uyarısında bulundu.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Buteflika 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Buteflika, mesajında yarın düzenlenmesi planlanan gösterilere ülke içinden ve dışından sızmalara karşı uyanık ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Ülke çapındaki gösterilerin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesinden övgüyle söz eden Buteflika, bunun, vatandaşların olgunluğunun işareti olduğunu kaydetti.

Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:29 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

Vatandaşın Döviz Birikimi Tarihi Zirveye Yaklaştı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 18:54:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buteflika'dan "Gösterilere Sızma Olabilir" Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]