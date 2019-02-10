Son Dakika Haberleri: Buteflika'dan Reform İçin Ulusal Konferans Sözü

Buteflika'dan Reform İçin Ulusal Konferans Sözü

1 saat önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar kazanması halinde ülkede bazı reformlar yapacağı taahhüdünde bulundu.

Buteflika'dan Reform İçin Ulusal Konferans Sözü, System.String[]
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar kazanması halinde ülkede bazı reformlar yapacağı taahhüdünde bulundu.

Buteflika'nın, Cezayir resmi haber ajansı APS'de yayımlanan ulusa sesleniş mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu belirterek, seçimi kazanması durumunda da bazı reformlar yapacağı sözünü verdi.

Mektupta, "Şahsımı Nisan'da yapılacak seçimlerde güveniniz ile tekrar onurlandırırsanız, bu yıl bütün siyasi, ekonomik ve sosyal güçleri reform için ulusal bir konferansa davet edeceğim." ifadelerine yer veren Buteflika, konferansın ülkenin geleceğini her zamankinden daha ileriye taşımak ve vatandaşların barış ve refah içinde daha iyi yaşamaya devam etmelerini sağlamak için yapılması gereken reformlar ve dönüşümler konusunda uzlaşmaya varılması üzerinde duracağını bildirdi.

Buteflika, reformların "devletin kimliğine ve cumhuriyetçi ilkelerine halel getirmeksizin anayasada yapılacak geniş çaplı değişikliğin yanı sıra, siyasi, ekonomik ve sosyal reformlar için öneriler geliştirilmesini kapsayacağını belirtti.

Sağlık durumunu hiçbir zaman halkından gizlemediğini vurgulayan Buteflika, vatana hizmet etme isteğinin hastalıkla ilgili zorlukların üstesinden gelmesini sağlayacağını dile getirdi.

Buteflika, en yüksek görevi yerine getirmek, bütün çağrı ve davetlere icabet etmek için aday olduğunu kaydetti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunlarına rağmen 4. dönemde de Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika, söz konusu mektupla iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına ilk kez cevap vermiş oldu.

Muhalif çevreler, sağlık sorunlarından dolayı Buteflika'nın yönetimden çekilmesini istiyor. İktidar ortağı koalisyon partileri ise ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için geçen hafta Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı aday gösterdiğini duyurmuştu.

Cezayir'de, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19 Ocak'ta başlamıştı. Adaylık başvuru süresi 3 Mart itibarıyla sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cezayirli aktivist iş adamı Raşid Nekkaz (46) ile daha önce Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan emekli General Ali el-Gadiri (60) imza listesini almak için başvuruda bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:31 Kaynak: AA

Cezayir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tutuklama Kararını Duyan Zanlı, Adliyenin İkinci Katından Atladı Dağdan Kopan Kaya Parçası Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu

Konya'da Bir İş Adamı, Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti Adana'da Suç Örgütü Operasyonu: 31 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 21:45:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buteflika'dan Reform İçin Ulusal Konferans Sözü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]