Buteflika Karşıtı Gösteriler Sürüyor (1) - Cezayir
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanında toplanan yüzlerce gösterici Meydanda toplanan ve bayraklar taşıyan göstericilerin sloganlar atması Göstericilerin taşıdıkları Buteflika karşıtı pankartlar Cezayir'in birçok kentinde düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başkent Cezayir
'deki Merkez
Postane Meydanında toplanan yüzlerce gösterici
Meydanda toplanan ve bayraklar taşıyan göstericilerin sloganlar atması
Göstericilerin taşıdıkları Buteflika karşıtı pankartlar Cezayir'in birçok kentinde düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin bitmesine rağmen uzatılması protesto edildi.
Başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanında toplanan yüzlerce gösterici Buteflika'nın sona eren görev süresinin "seçim olmaksızın" uzatılmasını protesto ederek Buteflika'ya "hayır" Macron'a "defol" diyerek tepki gösterdi.
Göstericiler "Halk rejimin düşmesini istiyor", "Bir dakikan yok, uzatman yok Buteflika", "Yabancı müdahalesine hayır" yazılı pankartlar taşıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:18 Kaynak: AA
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