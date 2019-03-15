Buteflika Karşıtı Gösteriler Sürüyor (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Buteflika karşıtı gösteriye katılan yüzlerce kişinin sloganlar atarak ilerlemesi Meydanda toplanan göstericilerin taşıdıkları dövizler ve pankartlar Cezayir bayrakları taşıyan göstericiler Cezayir'in birçok kentinde düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Buteflika karşıtı gösteriye katılan yüzlerce kişinin sloganlar atarak ilerlemesi

Meydanda toplanan göstericilerin taşıdıkları dövizler ve pankartlar

Cezayir bayrakları taşıyan göstericiler

Cezayir'in birçok kentinde düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin bitmesine rağmen uzatılması protesto edildi.



Başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanında toplanan yüzlerce gösterici Buteflika'nın sona eren görev süresinin "seçim olmaksızın" uzatılmasını protesto ederek Buteflika'ya "hayır" Macron'a "defol" diyerek tepki gösterdi.



Göstericiler "Halk rejimin düşmesini istiyor", "Bir dakikan yok, uzatman yok Buteflika", "Yabancı müdahalesine hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

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