Son Dakika Haberleri: Buteflika'nın 5. Dönem Adaylığına Karşı Gösteriler Düzenlendi (2)

Buteflika'nın 5. Dönem Adaylığına Karşı Gösteriler Düzenlendi (2)

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici Bayraklar ve dövizler taşıyan göstericilerin yürümesi Sloganlar atan göstericiler Gösteriye katılan Cezayirli kadınların sloganlar atması Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5.

Buteflika'nın 5. Dönem Adaylığına Karşı Gösteriler Düzenlendi (2), System.String[]
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici
Bayraklar ve dövizler taşıyan göstericilerin yürümesi
Sloganlar atan göstericiler
Gösteriye katılan Cezayirli kadınların sloganlar atması Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı başkent Cezayir başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı çıkan on binlerce gösterici, başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda toplanırken, sosyal paylaşım sitelerindeki görüntülerde ülkenin doğusu, ortası ve batısındaki farklı kentlerde de gösterilerin düzenlendiği görüldü.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığını reddeden sloganlar atan göstericiler, "Cezayir, demokratik ve özgürdür", Cezayir cumhuriyettir, krallık değildir" ve "Ey Buteflika 5. döneme hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Başkent Cezayir'de gösteriye araçlarıyla katılan göstericiler, otoparkların dolması nedeniyle araçlarını park etmek için yer bulmakta zorlandı.

Gösterilere kadınların yoğun katılım gösterdiği gözlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:15 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Merkez, Cezayir, Güncel
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