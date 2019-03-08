Son Dakika Haberleri: Buteflika'nın 5. Kez Cumhurbaşkanı Adayı Olmasını İstemeyen Cezayirliler Yine Sokağa Döküldü

Buteflika'nın 5. Kez Cumhurbaşkanı Adayı Olmasını İstemeyen Cezayirliler Yine Sokağa Döküldü

1 saat önce

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını istemeyen Cezayirliler yine sokağa döküldü.

Buteflika'nın 5. Kez Cumhurbaşkanı Adayı Olmasını İstemeyen Cezayirliler Yine Sokağa Döküldü, System.String[]
Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını istemeyen Cezayirliler yine sokağa döküldü. Ülke genelinde yapılan protestolarda, yollar kapatılarak, Buteflika istifaya çağrıldı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için gösteriler devam ediyor. On binlerce Cezayirli ülkenin çeşitli kentlerinde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde 5. dönem adaylığını koymasına karşı yine sokaklara döküldü. Başkent Cezayir başta olmak üzere ülke genelinde yapılan protestolarda, yollar kapatılarak, Buteflika istifaya çağrıldı. Göstericiler, "Beşinci döneme hayır", "Buteflika'yı istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Güvenlik güçleri, bazı bölgelerde gösterileri dağıtmak için ses ve gaz bombaları kullandı.

Yetkililer ise, başkent Cezayir'de bugünkü protestolar öncesinde bütün ulaşım servislerini durdurdu. Yerel medya, gösterileri ülkede son zamanda en büyük protestolardan biri olarak değerlendi.

Cezayir halkı, yaklaşık üç haftadır 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlere aday gösterilmesini protesto ediyor. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:39 Kaynak: İHA

Cezayir, Cumhurbaşkanı, 3. Sayfa
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