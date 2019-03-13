Buteflika'nın Kararları Halkın Taleplerinin Üstünü Örtüyor"

Cezayir'in 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı beşinci dönem için adaylıktan geri çekilmeye zorlayan halk hareketinin önde gelen isimlerinden ve ülkedeki en eski siyasi partilerden Sosyalist Güçler Cephesi (FFS) eski milletvekili Mustafa Buşaşi, Buteflika'nın önceki gün...

HUSAMEDDİN İSLAM - Cezayir'in 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı beşinci dönem için adaylıktan geri çekilmeye zorlayan halk hareketinin önde gelen isimlerinden ve ülkedeki en eski siyasi partilerden Sosyalist Güçler Cephesi (FFS) eski milletvekili Mustafa Buşaşi, Buteflika'nın önceki gün açıkladığı kararların halkın taleplerine karşılık veriyor gibi görünse de aslında üstünü örttüğünü belirtti.



Ülkedeki protestoların en belirgin yüzlerinden biri olan avukat Buşaşi, AA muhabirine, Buteflika'nın 10 Şubat'ta 5. dönem için cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan ve önceki gün Cumhurbaşkanı'nın adaylıktan çekildiği ve seçimleri ertelediğini duyurmasıyla yeni bir sürece evrilen gelişmeleri değerlendirdi.



Buşaşi, "Buteflika'nın kararları halkın taleplerine karşılık veriyor gibi görünse de aslında bu taleplerin üstünü örtüyor." dedi.



"Cezayir halkının istediği bu değil"



Önceki gün açıklanan kararlarla Buteflika'nın görev süresinin uzatıldığını yani dördüncü döneminin tarihi belli olmayan seçimlere kadar uzadığını, ayrıca 2009'dan bu yana "yolsuzluk ve sahtekarlık" ile anılan bir hükümetin de yönetimde kalmasını sağladığını söyleyen Buşaşi, "Cezayir halkının istediği bu değil. Cezayir sokağı bu kararları, meşru taleplerinin üstünün kapatılması olarak görüyor. Bu nedenle bunları kabul etmeyecek." diye konuştu.



Buteflika'nın ulusal konferans düzenlenmesi, şeffaf ve özgür seçimler yapılması yönündeki vaatlerini de değerlendiren Buşaşi, "Yirmi yıldır ülkeyi ifsat eden ve sürekli reform vaadinde bulunanların, şimdi bu vaatlerini hayata geçirmesi mümkün mü? Ayrıca bu vaatlere inanarak yönetimin yanında durması için halka bir güvence veriliyor mu?" ifadelerini kullandı.



Buteflika'nın sağlık durumu geçiş sürecini yönetmeye izin vermiyor



Buşaşi ayrıca Buteflika'nın sağlık durumunun herhangi bir geçiş sürecini yönetmeye izin vermediğini vurgulayarak, "Cezayir halkı, yönetimin amacının reform ya da halkın geçiş sürecine girmesini sağlamak olmadığını, aksine halkın iradesinin, mücadelesinin ve taleplerinin üstünü kapatmaya çalıştığını düşünüyor." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı'nın Anayasayı ihlal ettiğini ve halkın duygularıyla oynadığını dile getiren Buşaşi, "İşin özü Buteflika, ülkedeki durumların daha fazla bozulması yolunda başlattığı işi bitirmek için bir sene daha istiyor." şeklinde konuştu.



"Barışçıl halk hareketleri devam edecek"



Söz konusu kararların kabul edilemez olduğunu söyleyen Buşaşi, Cezayirli gençlerin bunları kabul etmeyeceğini belirtirken barışçıl gösterilerinden ve mücadelelerinden ötürü gençleri tebrik etti.



Buşaşi, şöyle devam etti:



"Cezayir halkı, hakarete uğramış hissediyor. Yönetim adeta halkın zekasıyla alay ederek halkı küçümsüyor. Barışçıl halk hareketleri devam edecek."



Geçen şubat ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu açıklayan Buteflika, pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.



Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.





Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

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