Son Dakika Haberleri: Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdüründen "Halk Hareketine Destek" Açıklaması

Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdüründen "Halk Hareketine Destek" Açıklaması

35 dakika önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçim kampanyasını yöneten Abdulkerim Battaş, ülkede bir süredir devam eden Buteflika'nın adaylığına karşı halk hareketini desteklediğini açıkladı.

Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdüründen
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçim kampanyasını yöneten Abdulkerim Battaş, ülkede bir süredir devam eden Buteflika'nın adaylığına karşı halk hareketini desteklediğini açıkladı.

Başkent Cezayir'deki Orta Cezayir Bölgesi Belediye Başkanı Battaş, belediye meclisi toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Halkın içinden biri olduğu ve ailesinin Fransız ihtilaline karşı gerçekleştirilen kurtuluş devrimine katıldığını ifade eden Battaş, "Tabii ki halkın sesinin yanında olacağım." dedi.

Bu açıklamayla eş zamanlı olarak Orta Cezayir Belediyesi çalışanları, Buteflika'nın görev süresinin uzatılmasını protesto için greve başladı.

Battaş, şubatta Buteflika'nın seçim kampanyası müdürü olarak atanmıştı.

Buteflika karşıtı gösteriler sürüyor

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden olmuştu.


Buteflika, 11 Mart Pazartesi sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.


Cezayirliler söz konusu kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:38 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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