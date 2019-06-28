Son Dakika Haberleri: "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
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"Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda toplanan göstericiler Meydanda toplanan yüzlerce kişinin slogan atması Cezayir bayraklar ve dövizler taşıyan göstericiler Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda toplanan göstericiler
Meydanda toplanan yüzlerce kişinin slogan atması
Cezayir bayraklar ve dövizler taşıyan göstericiler
Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve ulusal birliğe bağlı kalınması talebiyle gösteri düzenledi.
Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 19'uncu haftasında da devam etti.
Başkent Cezayir başta olmak üzere Skikda, Tizi Vuzu, Burc Bu Ariric, Becaye, Cilfe, Vehran ve Musteganim kentlerinde sokaklara ve meydanlara akın eden göstericiler, Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması, ulusal birliğe bağlı kalınması ve Anayasa'nın "iktidarın kaynağının halk olduğu" belirtilen 7 ve 8. maddelerinin uygulanması çağrısında bulundu.
Sık sık "Buteflika müttefikleri" olarak nitelendirdikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi aleyhine sloganlar atan göstericiler, yönetimin tam anlamıyla halka teslim edilmesini istedi.
Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:40 Kaynak: AA
Merkez, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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