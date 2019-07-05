Son Dakika Haberleri: "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
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"Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

56 dakika önce

Cezayir'in pek çok kentinde binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve ulusal birliğe bağlı kalınması talebiyle gösteri düzenledi.

Cezayir'in pek çok kentinde binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve ulusal birliğe bağlı kalınması talebiyle gösteri düzenledi.
Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları, 20'nci haftasında da devam etti. Cezayir'in Fransa sömürgesinden kurtulmasının 57. yıl dönümüyle aynı güne denk gelen bugünkü gösterilerde, protestoların sembolü haline gelen Merkez Postane Meydanı'nda toplanan göstericiler eski rejimin temsilcilerinin görevi bırakması ve bağımsızlık savaşının hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönünde sloganlar attı.
Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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