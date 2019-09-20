"Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başkent Cezayir'deki Merkez Postane Binası önünde toplanan göstericiler

Slogan atılması, pankartlar taşınması

Protestodan genel ve detay görüntüler

Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Buteflika'yı nisanda istifaya götüren kitlesel halk protestoları, binlerce kişinin katılımıyla 31'uncu haftasında da başkent Cezayir olmak üzere Vahran,Tizi Vuzo, ve Konstantin gibi kentlerde devam etti.

Eski rejim temsilcileriyle hiçbir şekilde diyalog istemediklerini ifade eden eylemciler, "çetelerle seçime hayır", "durmayacağız" ve "köklü bir rejim değişikliği istiyoruz" şeklinde slogan attı.