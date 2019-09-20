Son Dakika Haberleri: "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
Son Dakika Güncel Haber

"Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Başkent Cezayir'deki Merkez Postane Binası önünde toplanan göstericiler Slogan atılması, pankartlar taşınması Protestodan genel ve detay görüntüler Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri"...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başkent Cezayir'deki Merkez Postane Binası önünde toplanan göstericiler

Slogan atılması, pankartlar taşınması

Protestodan genel ve detay görüntüler

Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Buteflika'yı nisanda istifaya götüren kitlesel halk protestoları, binlerce kişinin katılımıyla 31'uncu haftasında da başkent Cezayir olmak üzere Vahran,Tizi Vuzo, ve Konstantin gibi kentlerde devam etti.

Eski rejim temsilcileriyle hiçbir şekilde diyalog istemediklerini ifade eden eylemciler, "çetelerle seçime hayır", "durmayacağız" ve "köklü bir rejim değişikliği istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Yaşanabilir ve marka şehirleri mutlaka kuracağız
Özhaseki, 'Erdoğan'ın oy oranı yüzde 39.1' diyen araştırmayı yorumladı: Allah'a şükür bizim anketlerimizde sıkıntı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle husumetli 4 aile barıştı Eski asker dehşet saçtı! Köprüyü havaya uçurmakla tehdit etmişti, İHA düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 00:17:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]