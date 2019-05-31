Son Dakika Haberleri: "Buteflika rejiminin temsilcileri" protesto edildi
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"Buteflika rejiminin temsilcileri" protesto edildi

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Merkez Postane Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici Göstericilerin taşıdıkları dövizler ve pankartlar Cezayir bayrakları taşıyan göstericilerin sloganlar atması Cezayir'de on binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Merkez Postane Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici
Göstericilerin taşıdıkları dövizler ve pankartlar
Cezayir bayrakları taşıyan göstericilerin sloganlar atması Cezayir'de on binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve kalıcı reform talebiyle gösteri düzenledi.
Başkent Cezayir'de üç ayı aşkın süredir gerçekleştirilen eylemler kapsamında bugün de sokaklara çıkan protestocular "Buteflika müttefikleri" olarak nitelendirdikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi aleyhine sloganlar atarak gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Meydanı ve başkentteki Diduş Murad Caddesi'ne doğru yürüdü.
Göstericiler, "Askeri değil sivil devlet", "sivil devlet için barışçıl gösteri", " Fransa'nın çocuklarıyla diyaloğa hayır" ve "Sadık olanlarla diyaloğa evet" yazılı pankartlar taşıdı.
Başkentin yanı sıra Vehran, Tizi Vuzu, Buira ve Konstantin kentlerinde de düzenlenen gösterilerle Buteflika rejiminin temsilcileri protesto edildi.
Buteflika rejiminin temsilcileri protesto edildi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:43 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Cezayir, Merkez, Güncel
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