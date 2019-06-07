Son Dakika Haberleri: "Buteflika rejiminin temsilcileri" protesto edildi - CEZAYİR
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"Buteflika rejiminin temsilcileri" protesto edildi - CEZAYİR

43 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Merkez Postane Meydanı'nda toplanan Cezayirliler Meydan çevresinde bekleyen güvenlik görevlileri Sloganlar atarak yürüyen göstericiler Cezayir bayrakları ve dövizler taşıyan göstericiler Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Merkez Postane Meydanı'nda toplanan Cezayirliler
Meydan çevresinde bekleyen güvenlik görevlileri
Sloganlar atarak yürüyen göstericiler
Cezayir bayrakları ve dövizler taşıyan göstericiler Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve kalıcı reform talebiyle gösteri düzenlendi.
Başkent Cezayir'de üç ayı aşkın süredir gerçekleştirilen eylemler kapsamında bugün de sokaklara çıkan protestocular Merkez Postane Meydanı ile kentteki büyük caddelerde toplandı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakmasını talep eden binlerce kişi, Buteflika'nın müttefikleri" olarak nitelendirdikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi'nin görevi bırakmasını istedi.
"Dik duruyoruz, reform talep ediyoruz", "Halk, defolmanızı istiyor" şeklinde slogan atan göstericiler, ellerinde "Bin Salih'in görev süresinin uzatılması, krizin ömrünün uzatılmasıdır" yazılı dövizler taşıdı.
Gösteriler nedeniyle metro ve toplu taşıma hizmetleri dururken, meydanlarda emniyet güçlerine ait helikopterler uçuş yaptı.
Buteflika rejiminin temsilcileri protesto edildi - CEZAYİR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Merkez, Cezayir, Güncel
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