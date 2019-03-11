Son Dakika Haberleri: Buteflika Uzun Zaman Sonra İlk Kez Televizyona Çıktı

Buteflika Uzun Zaman Sonra İlk Kez Televizyona Çıktı

1 saat önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, uzun zaman sonra ilk kez televizyona çıktı.

Buteflika Uzun Zaman Sonra İlk Kez Televizyona Çıktı, System.String[]
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, uzun zaman sonra ilk kez televizyona çıktı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 5. dönem için cumhurbaşkanlığı adaylığını geri çekmesinin ardından istifa eden Başbakan Ahmed Uyahya ile görüştü. Sağlık sorunları nedeniyle uzun zamandır televizyona çıkmayan Buteflika'nın Uyahya ile bir araya geldiği görüntüler devlet televizyonu tarafından yayınlandı. Bir süredir tedavi için İsviçre'de bulunan 82 yaşındaki Buteflika, dün ülkesine dönmüştü. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Politika
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