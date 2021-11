BUÜ ve BTSO'nun projesine Bakan Varank'tan ödül - Son Dakika

Türkiye'nin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen projelerin faydalanıcıları İstanbul'da bir araya geldi. Avrupa Birliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş-finansmanı ile yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki 22 projenin faydalanıcıları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı toplantıda buluştu. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen panellerde proje faydalanıcıları özellikle teknik şartname ve doküman hazırlama, ihale ve proje sürdürülebilirlikleri açısından tecrübelerini paylaştılar.

T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı tarafından düzenlenen 'Etkisi ve Ötesi Deneyim Paylaşımı ve Network Oluşturma Etkinliğine BTSO tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi ve BUTEKOM ortaklığı ile gerçekleştirilen IPA programı kapsamındaki "KOMPOZİT MALZEME VE TEKNİK TEKSTİL PROTOTİP İMALAT VE UYGULAMA MERKEZİ" projesi adına proje koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Karahan panelist olarak katılım sağladı. Etkinliğe katılan proje faydalanıcıları plaketlerini T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve European Union Delegation to Turkey, Mali İşbirliği Başkanı, Elçi Müsteşar André LYS 'in elinden aldı.

BTSO tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi ve BUTEKOM ortaklığı ile gerçekleştirilen IPA programı kapsamındaki "KOMPOZİT MALZEME VE TEKNİK TEKSTİL PROTOTİP İMALAT VE UYGULAMA MERKEZİ" projesinin amacı; Türkiye'nin teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinde rekabet gücünü arttırmak, Bursa'daki kompozit malzemeler ve teknik tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin prototipleme, tasarım ve modelleme yeteneklerine katkıda bulunmaktır.

Hem kompozit, hem de teknik tekstil sektörlerinde geçerli olan en önemli özellik; ürünlerin çeşitli lider sanayi sektörlerinde kullanılabilir olması ve bu sayede adaptasyon, uygulanabilirlik ve büyümenin sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra, her iki sektörde de sürekli Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçleri, birikmiş bilgi, son teknoloji altyapı ve yüksek vasıflı işgücü gerekmektedir.

Projede ortak ve yararlanıcı kuruluş olarak yer alan BUTEKOM, mevcut altyapısı ile bu projeyle ilgili tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. BUTEKOM Teknik ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi (TTTMM) ile, Türk Tekstil Sanayi'sine yön verecek son yılların en kapsamlı altyapılarından birisine sahiptir. TTTMM, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası sahipliğinde, BUTEKOM'un kuruluş amaçlarına paralel olarak, Teknik Tekstiller öncelikli alan olmak üzere hem bölgede hem de ülkemizde Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve yönlendirmek amacıyla AR-GE alt yapısına sahiptir. İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi de (İKMAMM), BUTEKOM binasında yer alıyor olup, kompozit malzeme alanında yapılan araştırmalara oldukça zengin bir altyapı sunmaktadır.

KOMPOZİT MALZEME VE TEKNİK TEKSTİL PROTOTİP İMALAT VE UYGULAMA MERKEZİ, TTTMM İKMAMM ile aynı binada bulunarak ve tamamının BTSO tarafından yönetilmesi ile ortak altyapı ve kadro ile güçlü bir yapının oluşturulması planlanmaktadır. Bu da projenin sürdürülebilirliğine olumlu katkı sağlayacaktır. Prototip üretim merkezi, hem TTTMM hem de İKMAMM ile ortak projeler üzerinde çalışmak için altyapı ve insan kaynaklarını birlikte kullanabilecektir.

Aynı çatı altında kurulacak bu merkezde, multidisipliner araştırma, eğitim ve üretim olanaklarının bulunduğu öncü bir ekosistem oluşturulacaktır. Öte yandan, bölgede kompozit malzemeler ve teknik tekstiller üreten ilgili sektörlere hizmet verecek olan İKMAMM ve TTTMM'nin tamamlayıcı bir kurumu olacaktır. Bu merkezlerin aynı binada yer alması ve aynı kurum tarafından yönetilmesi, finansal kaynakların daha etkin bir şekilde kullanımının yanı sıra personelin de verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Gene bu proje kapsamında ilgili sektörlerden KOBi ölçeğinde 35 firmanın dönüşümü hedeflenmekte olup, bu firmaların daha yüksek katma değerli ürün üretimine evrilmeleri konusunda BUTEKOM altyapısından faydalandırılacak olup, bu kapsamda gerekli eğitim, danışmanlık ve mentorlük hizmetleri sağlanacaktır.