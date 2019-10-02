Son Dakika Haberleri: BUTEKOM ve BTÜ yüksek teknoloji için güçlerini birleştirdi
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BUTEKOM ve BTÜ yüksek teknoloji için güçlerini birleştirdi

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyonuyla yeni bir kimliğe kavuşan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi BUTEKOM ile Bursa Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü gerçekleştirildi.

BUTEKOM ve BTÜ yüksek teknoloji için güçlerini birleştirdi, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyonuyla yeni bir kimliğe kavuşan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi BUTEKOM ile Bursa Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:21 
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