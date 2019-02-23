Son Dakika Haberleri: Butem Projesine Bir Destek de Bakan Selçuk'tan Geldi

Butem Projesine Bir Destek de Bakan Selçuk'tan Geldi

1 saat önce

Bilecik'teki temasları kapsamında Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik Belediyesi Bilgi Evi'nin iç teşrifatı konularında gerekli destekleri vereceklerini kaydetti.

Butem Projesine Bir Destek de Bakan Selçuk'tan Geldi, System.String[]
Bilecik'teki temasları kapsamında Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik Belediyesi Bilgi Evi'nin iç teşrifatı konularında gerekli destekleri vereceklerini kaydetti.

Bilecik Belediyesi tarafından 2017 yılında yapım çalışmaları devam eden ve iç teşrifatına ilişkin çalışmaları devam eden Bilgi Evi için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan destek geldi. Bakan Selçuk'a Bilecik Belediyesi'nin eğitime ilişkin projeleri hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, Bakan Selçuk'tan Bilecik Belediyesi Bilgi Evi için destek talebinde bulundu. Bakan Selçuk ise Bilecik'teki eğitime ilişkin yapılan güzel çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti.

Her zaman eğitime ve çocuklara yönelik çalışmalara katkı vermeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Ziya Selçuk, Bilecik Belediyesi Bilgi Evi için yapılması gereken iç donanım çalışmaları için yapabilecekleri katkıyı vereceklerini söyledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:42 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Ziya Selçuk, Yaşam
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