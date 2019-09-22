Son Dakika Haberleri: BUTGEM 2019-2020 eğitim dönemi başvuruları başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

BUTGEM 2019-2020 eğitim dönemi başvuruları başladı

1 saat önce

Meslek edindirme ve meslek geliştirme kurslarının yanı sıra hizmet sektörüne yönelik yeni eğitim programlarını da eğitim portfoyüne ekleyen BUTGEM ayrıca profesyonel alanlarda düzenleyeceği modüler eğitim programlarıyla da iş dünyasının uzmanlaşmasına katkı sağlayacak.

BUTGEM 2019-2020 eğitim dönemi başvuruları başladı, System.String[]

Meslek edindirme ve meslek geliştirme kurslarının yanı sıra hizmet sektörüne yönelik yeni eğitim programlarını da eğitim portfoyüne ekleyen BUTGEM ayrıca profesyonel alanlarda düzenleyeceği modüler eğitim programlarıyla da iş dünyasının uzmanlaşmasına katkı sağlayacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çöpten topladığı tahta, sünger ve parkelerden baza yapıp satıyor
İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu "Kenger sakızı" geçim kaynağı oldu! Kilosu 500 liradan satılıyor Geçtiğimiz sene ölen isimlerin videosunu izleyen Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 14:08:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BUTGEM 2019-2020 eğitim dönemi başvuruları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]