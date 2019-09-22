BUTGEM 2019-2020 eğitim dönemi başvuruları başladı

Meslek edindirme ve meslek geliştirme kurslarının yanı sıra hizmet sektörüne yönelik yeni eğitim programlarını da eğitim portfoyüne ekleyen BUTGEM ayrıca profesyonel alanlarda düzenleyeceği modüler eğitim programlarıyla da iş dünyasının uzmanlaşmasına katkı sağlayacak.