BUTGEM 2019-2020 eğitim dönemi başvuruları başladı
1 saat önce
Meslek edindirme ve meslek geliştirme kurslarının yanı sıra hizmet sektörüne yönelik yeni eğitim programlarını da eğitim portfoyüne ekleyen BUTGEM ayrıca profesyonel alanlarda düzenleyeceği modüler eğitim programlarıyla da iş dünyasının uzmanlaşmasına katkı sağlayacak.
Meslek edindirme ve meslek geliştirme kurslarının yanı sıra hizmet sektörüne yönelik yeni eğitim programlarını da eğitim portfoyüne ekleyen BUTGEM ayrıca profesyonel alanlarda düzenleyeceği modüler eğitim programlarıyla da iş dünyasının uzmanlaşmasına katkı sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:30
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