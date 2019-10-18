Son Dakika Haberleri: BUTGEM’de eğitimler 21 Ekim’de başlıyor
Son Dakika Ekonomi BUTGEM’de eğitimler 21 Ekim’de başlıyor

BUTGEM’de eğitimler 21 Ekim’de başlıyor

55 dakika önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine 21 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

BUTGEM’de eğitimler 21 Ekim’de başlıyor, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine 21 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:37 
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