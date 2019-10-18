BUTGEM’de eğitimler 21 Ekim’de başlıyor
55 dakika önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine 21 Ekim Pazartesi günü başlıyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine 21 Ekim Pazartesi günü başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:37
Beşiktaş'ta başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim tarihinde oynanacak! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu Günlük burç yorumları 18 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)