BUTGEM'de İnternet Gazeteciliği Eğitimleri sertifika töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

BUTGEM'de İnternet Gazeteciliği Eğitimleri sertifika töreni gerçekleştirildi

22.10.2020 12:11
BUTGEM'de İnternet Gazeteciliği Eğitimleri sertifika töreni gerçekleştirildi, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren BUTGEM ile Bursa İnternet Gazetecileri Derneği işbirliğinde, İŞKUR destekleriyle düzenlenen İnternet Gazeteciliği Eğitimleri'nin sertifika töreni gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren BUTGEM ile Bursa İnternet Gazetecileri Derneği işbirliğinde, İŞKUR destekleriyle düzenlenen İnternet Gazeteciliği Eğitimleri'nin sertifika töreni gerçekleştirildi.

Bursa iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim çeşitliliğini her geçen yıl artıran BUTGEM, mesleki birlik ve dernekler işbirliğinde düzenlediği özel eğitim programlarıyla da nitelikli istihdama destek oluyor. BUTGEM ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği işbirliğinde düzenlenen İnternet Gazetecileri Eğitimleri tamamlandı. BUTGEM ev sahipliğinde düzenlenen sertifika törenine BTSO Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, İşkur Bursa Şube Müdürü Sibel Zengin, gazeteciler, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

BTSO Meclis Üyesi ve Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen, dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde bulunduğunu ifade etti. Yaşanan bu sürecin gelecekte öne çıkacak, geleceği şekillendirecek olan meslekleri de değiştirdiğini kaydeden Özen, "Doğru bir planlama ile gençlerimizi bu yeni mesleklere yönlendirmemiz, geleceğe güçlü yürüyebilmek adına büyük önem taşıyor. Bu anlamda BUTGEM bünyesinde düzenlenen internet gazeteciliği eğitimlerini oldukça önemsiyorum. Toplam 75 kişinin başvurduğu eğitimleri 11 kişi başarıyla tamamladı. Programın düzenlenmesinde emeği geçen BUTGEM ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği'ne, programın kıymetli eğitmenlerine teşekkür ediyor; eğitimleri başarıyla tamamlayan gençlerimizi de yürekten kutluyor, kariyerlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, pandemi döneminde hız kazanan dijitalleşmeye bağlı olarak internet medyasına geçişin de hız kazandığını vurguladı. Birçok sektörde olduğu gibi medyada da iş biçimlerinin değiştiğini belirten Demir, "İnternet gazeteciliğine doğru hızlı bir gidiş var. BUTGEM ve İnternet Gazetecileri Derneği çok önemli bir eğitime öncülük etti. Eğitime katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, eğitimlerde başarılı olan ve sertifika almaya hak kazanan tüm katılımcıları tebrik ederek başarılar diledi.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, teknolojide yaşanan hızlı gelişmeye bağlı olarak medyada da büyük değişimler yaşandığına dikkati çekti. Yazılı ve görsel medyanın yanı sıra internet medyasının da artık vazgeçilmez konuma geldiğini vurgulayan Demir, özellikle pandemi döneminde toplumun haberleri internet medyaları aracılığıyla takip ettiğini kaydetti.

Kursiyerlerin tamamı istihdam edildi

Bursa'da 230'dan fazla internet haber sitesi bulunduğunu belirten Demir, kurumsal yapıya sahip haber sitelerinin oranının ise oldukça düşük olduğunu ifade etti. İnternet medyalarının kaliteli ve doğru içerik üretmesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Bu ihtiyaçtan yola çıkarak BTSO ile birlikte internet gazeteciliği eğitimlerini başlattık. 3 hafta süren ve toplam 160 saatlik eğitimde doğru, hızlı ve tarafsız haberciliği vurguladık. İnternet editörlüğü, internet muhabirliği, photoshop, Google SEO ve meslek ahlakı gibi konularda eğitimler gerçekleştirdik. Bu eğitimleri saha çalışmalarıyla pekiştirdik. Program sonunda İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında kursiyerlerimizin tamamının internet medyalarında istihdamı sağlandı. BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay, İŞKUR İl Müdürümüz Sayın Eren Türkmen ve BUTGEM yetkilileri başta olmak üzere eğitimlerimize destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları kent protokolü tarafından takdim edildi. Programda ayrıca haber proje yarışmasında dereceye giren kursiyerlere başarı plaketi verildi. - BURSA

BUTGEM'de İnternet Gazeteciliği Eğitimleri sertifika töreni gerçekleştirildi
BUTGEM'de İnternet Gazeteciliği Eğitimleri sertifika töreni gerçekleştirildi
BUTGEM'de İnternet Gazeteciliği Eğitimleri sertifika töreni gerçekleştirildi
BUTGEM'de İnternet Gazeteciliği Eğitimleri sertifika töreni gerçekleştirildi

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İnternet, İŞKUR, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BUTGEM'de İnternet Gazeteciliği Eğitimleri sertifika töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

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