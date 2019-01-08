Son Dakika Haberleri: BUTGEM Kids Kodlama eğitimleri başlıyor

BUTGEM Kids Kodlama eğitimleri başlıyor

1 saat önce

Çocukların zihinsel becerilerinin gelişmesinin yanı sıra günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümler bulmaları için hazırlanan 'BUTGEM Kids Kodlama Akademisi'nde yeni eğitim dönemine başvurular başladı.

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Çocukların zihinsel becerilerinin gelişmesinin yanı sıra günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümler bulmaları için hazırlanan 'BUTGEM Kids Kodlama Akademisi'nde yeni eğitim dönemine başvurular başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:20 

Ekonomi
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