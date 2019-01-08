BUTGEM Kids Kodlama eğitimleri başlıyor
1 saat önce
Çocukların zihinsel becerilerinin gelişmesinin yanı sıra günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümler bulmaları için hazırlanan 'BUTGEM Kids Kodlama Akademisi'nde yeni eğitim dönemine başvurular başladı.
Çocukların zihinsel becerilerinin gelişmesinin yanı sıra günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümler bulmaları için hazırlanan 'BUTGEM Kids Kodlama Akademisi'nde yeni eğitim dönemine başvurular başladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:20
Tekirdağ'da Dereye Uçan Otomobilde 4'ü Çocuk 8 Kişi Hayatını Kaybeti
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı
Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı
Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu