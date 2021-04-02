'Butik Lezzet Günleri' için geri sayım başladı - Son Dakika

Birçok farklı butik markanın yer alacağı 'Butik Lezzet Günleri' etkinliği 5 Nisan'da başlıyor.

Akbatı AVM, birçok farklı butik markanın yer alacağı 'Butik Lezzet Günleri'nin 5 Nisan'da başlayacağını duyurdu. 9 Nisan'a kadar sürecek etkinlikte, katkısız yiyecekler ve doğal ürünler yaşam kalitesini yükseltmek isteyenlere özel ürünler yer alacak.

Şirketin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlıklı yaşam trendi giderek yayılıyor. Sağlıklı bir yaşam sürme konusundaki bilinç ve farkındalığın artması ile tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Hem pandeminin hem de mevsim geçişinin etkisiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek çok önemli. Bu bağlamda sağlıklı beslenmeyi hayat tarzı haline getiren misafirlerine butik markaların yer alacağı lezzet dolu bir etkinlik düzenliyoruz. Şekersiz, glütensiz, fermente ürünler başta olmak üzere birçok sağlıklı besinin yer alacağı 'Butik Lezzet Günleri' ile tüm misafirleri sağlıklı yaşama davet ediyoruz. 5 – 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte misafirlerimiz, butik markaların ürünlerinin tadımını yaparken aynı zamanda sağlıklı ve iyi yaşamın kapılarını da aralama fırsatı bulacaklar" denildi.