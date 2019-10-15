Son Dakika Haberleri: Butik Lezzet Günleri ile sağlıklı yaşam Akmerkez'de
Son Dakika Güncel Butik Lezzet Günleri ile sağlıklı yaşam Akmerkez'de

Butik Lezzet Günleri ile sağlıklı yaşam Akmerkez'de

1 saat önce

Akmerkez, sağlıklı yaşamak üzerine verdiği sözleri tutmak ve yaşam kalitesini yükseltmek isteyen misafirleri Butik Lezzet Günleri'ne bekliyor.

Butik Lezzet Günleri ile sağlıklı yaşam Akmerkez'de, System.String[]

Akmerkez, sağlıklı yaşamak üzerine verdiği sözleri tutmak ve yaşam kalitesini yükseltmek isteyen misafirleri Butik Lezzet Günleri'ne bekliyor.

Akmerkez'den yapılan açıklamaya göre, soğuk havaların gelmesi ile birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek ve vücut direncini artırabilmek için sağlıklı besinler tüketilmesinin önemi artıyor.

Şekersiz, glütensiz, fermente, ürünler başta olmak üzere birçok sağlıklı besinin yer alacağı Akmerkez Butik Lezzet Günleri, tüm misafirleri sağlıklı yaşama davet ediyor.

Sağlıklı beslenmeyi hayat tarzı haline getiren veya sağlıklı yaşama adım atmak isteyenler için birbirinden özel butik markaların bir araya geleceği lezzet dolu etkinlik, 24-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikte doğal gıda ürünlerinin yanı sıra doğal kozmetik ve aksesuarlar ile yüzde 100 pamuklu ürünlerin de satışı olacak. Butik Lezzet Günleri, dört gün boyunca ziyaretçilerine sağlıklı yaşamın kapılarını açacak.

Akmerkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:20 Kaynak: AA
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