Butik otelde 22 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Sapanca ilçesi Ünlüce Mahallesi'ndeki butik otelde konaklayan Minel Y. (22), şüphe üzerine odasına girilince yatağında hareketsiz bulundu. Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri otele geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Minel Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ekipleri de Minel Y.'nin, 2 gün önce otele tek gelip, giriş yaptığını saptadı. Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürülen Minel Y.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi'nde otopsi yapılacak.
Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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