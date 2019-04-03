Butik Otelde Bir Kadının Öldürülmesiyle İlgili 1 Kişi Gözaltında
1 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir kadının otel odasında öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 1 şahıs gözaltına alındı.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde, bir kadının otel odasında öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 1 şahıs gözaltına alındı.
Ödemiş ilçesinin Akıncılar
Mahallesi'nde, lokanta işlettiği öğrenilen Hamide Gezer'in (33), Birgi
'deki bir butik otel odasında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma soruşturmayı genişletti. Kadınla ilişkisi bulunduğu belirlenen ve otele bir gün önce birlikte giriş yaptıkları tespit edilen C.Ö. (50), Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde gözaltına alındı. Kepçe operatörü olduğu öğrenilen C.Ö., Ödemiş İlçe Jandarma
Komutanlığına gönderildi. Kadının, yaklaşık 1 hafta önce ise C.Ö.'nün kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa başvuruda bulunduğu öğrenildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:41 Kaynak: İHA
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