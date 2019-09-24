Butik pasta atölyesiyle hayallerine kavuştu

Uşaklı kadın girişimci çocukluğundan itibaren pastalara olan ilgisini KOSGEB kredisiyle kurduğu butik pasta atölyesinde üretime dönüştürdü, 6 kadını iş sahibi yapmayı başardı.

Uşaklı iki çocuk annesi Emine Kadıoğlu (39) küçük yaşlarından itibaren annesinin mutfağında değişik pastalar yaparak çocukluk hayallerini pastaların üzerlerine çizmeye çalıştı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Teknikerliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra evlenen ve iki çocuk sahibi olan Kadıoğlu, 3 yıl önce çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için butik pasta atölyesi kurmak için kolları sıvadı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) düzenlediği "Girişimcilik Kursu"na katılan Kadıoğlu, aldığı hibe destekle Pasta Vitrini isimli butik pasta atölyesi açtı.

Atölyede birbirinden farklı onlarca çeşit pasta ve gıda ürünü üreten Emine Kadıoğlu, kısa sürede 6 kadını iş sahibi yaptı.

-"Çocukların hayallerini pastalara dönüştürüyorum"

AA muhabirine konuşan Emine Kadıoğlu, çocuk yaşlarda annesi ile mutfakta renkli pastalar yaptığını, büyüdükçe özel günlerde yakınlarına pasta yaptığını gelen olumlu tepkilerin ardından pasta atölyesi kurmaya karar verdiğini söyledi.

Kısa sürede tanınır hale geldiklerini ve artan siparişlere yetişmek için kadın çalışan sayısını ardırdığını belirten Kadıoğlu, "Rengarenk pastalar yaparak çocukların hayallerini pastalara çiziyoruz. Günlük öğrencilere yönelik restoran hizmeti veriyoruz, bunun dışında yöresel gıdalar üretiyoruz. En önemlisi mutlu şekilde üretim yapıyoruz. Hayallerimdeki işi yaptığımı düşünüyorum" dedi.

-"Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz"

Özellikle okulların açılmasıyla çok yoğun günler yaşadıklarını aktaran Emine Kadıoğlu, tamamen sipariş pastalar yaptıklarını söyledi.

Pasta üretiminin en az 24 saat sürdüğünü belirten Kadıoğlu, " 6 kişilikten 100 kişiliğe kadar pasta yapabiliyoruz. Fiyatlar pastanın büyüklüğüne göre değişiyor 120 liradan bin liraya kadar pasta var. En az 24 saat önceden siparişin bize ulaşması gerekiyor. Çok özel siparişler geliyor, pastanın hazırlandığı ana göre figürler hazırlıyoruz, özellikle doğum günü çocuklarının hayallerini pastalara yansıtmaya çalışıyoruz. Hem eğleniyoruz hemde lezzetli ürünler yapıyoruz" diye konuştu.

Kadın girişimcilere seslenen Kadıoğlu, "Şu an atölyede 6 kadın çalışma arkadaşım ile birlikteyiz. Kadınlar cesur olsunlar, mutlaka yapabilecekleri bişeyler vardır, biz burada yaprak sarmasından içli köfteye, keklerden çeşitli yöresel gıda ürünlerine kadar pek çok şey yapıyoruz. Ben kadınların istediklerinde her şeyi başarabileceğini düşünüyorum. O yüzten çekinmesinler, bi şeklide kaynak bulunuyor. Değişik hibe destekleri var, bunları araştırsınlar" ifadelerini kullandı.